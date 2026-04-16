Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Montag, dem 13.04.2026, 20:00 Uhr, und Dienstag, dem 14.04.2026, 22:00 Uhr, kam es auf einem Bewohnerparkplatz an der Oberen Blanke in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Öffnen der Fahrertür seines Fahrzeugs die Beifahrertür eines abgestellten Opel Meriva. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 10 ordnungsgemäß abgestellt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Vor Ort konnte ein möglicherweise beteiligter grauer VW Golf mit entsprechenden Beschädigungen festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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