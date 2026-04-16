Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall auf der Veldhauser Straße - Fahrer leicht verletzt

Nordhorn (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 15.04.2026, kam es gegen 15:45 Uhr auf der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall.

Ein 75-jähriger Fahrer eines Opel Vivaro war in Richtung Veldhausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 116 nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Infolge des Zusammenstoßes kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug sowie am Baum entstand Sachschaden.

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