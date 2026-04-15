Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizeieinsatz im Lookentor sorgt für Aufmerksamkeit - Hintergrund des Einschreitens

Lingen (ots)

Am Mittwochmorgen, den 15.04.2026, kam es gegen 10:00 Uhr in der Einkaufspassage Lookentor in Lingen zu einem Polizeieinsatz, der bei anwesenden Personen für Aufmerksamkeit sorgte.

Ein 39-jähriger Mann hatte zuvor gegen 9 Uhr Mitarbeitende eines dortigen Geschäfts massiv beleidigt und bedroht. Nachdem ihm aufgrund seines widerholten auffälligen Verhaltens ein Hausverbot erteilt worden war, kam er der Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, nicht nach.

Die hinzugerufenen Polizeikräfte trafen vor Ort auf einen weiterhin aggressiv auftretenden Mann. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich unkooperativ, beleidigend und zeigte ein zunehmend bedrohliches Verhalten. In der Folge kam es zum Widerstand gegen die Einsatzkräfte, indem er versuchte nach Ihnen zu schlagen und zu treten, sodass der Mann durch die Polizei zu Boden gebracht und gefesselt werden musste, um weitere Gefahren zu verhindern.

In diesem Zusammenhang wird klargestellt, dass sich die polizeilichen Maßnahmen ausschließlich an dem aggressiven und bedrohlichen Verhalten des Mannes orientierten. Unabhängig davon, dass er einen Rollstuhl mit sich führte, war er in der Lage, sich eigenständig fortzubewegen. Aufgrund der konkreten Gefahrenlage und seines fortgesetzten, unkooperativen Verhaltens war das Einschreiten der Polizei erforderlich.

Der 39-Jährige wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle gebracht, wo weitere Maßnahmen durchgeführt wurden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

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