Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31 - Verkehrsunfallflucht in Baustelle - zahlreiche Warnbaken beschädigt

A31 / Emsbüren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, den 16.04.2026, kam es gegen 02:10 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Parkplatz Bergeler Feld West und Emsbüren zu einer Verkehrsunfallflucht.

Innerhalb einer dort eingerichteten Baustelle, in der der Verkehr einspurig über den linken Fahrstreifen geführt wird, wurden auf einer Strecke von rund zwei Kilometern insgesamt etwa 35 Warnbaken in der Fahrbahnmitte überfahren und umgestoßen. Fünf der Baken wurden dabei beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Großraum- und Schwertransport gehandelt haben, der von zwei Begleitfahrzeugen mit entsprechender Wechselverkehrszeichenanlage begleitet wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach Angaben eines Zeugen bildete sich hinter dem Transport eine längere Fahrzeugschlange. Weitere Verkehrsteilnehmer könnten daher Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908/9348115 zu melden.

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