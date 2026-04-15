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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Traktor - eine Person leicht verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Dienstagabend, den 14.04.2026, kam es gegen 21:35 Uhr auf der Neuenhauser Straße in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor.

Eine 43-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia war in Richtung Wietmarschen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger Mann mit einem Traktor samt angehängtem Pflanzenschutzgerät die Straße in entgegengesetzter Richtung.

Im Begegnungsverkehr geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem vorderen linken Reifen des Traktors.

Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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