POL-MA: Mannheim, Mühlauhafen: Polizeihubschrauber im Bereich Mühlauhafen im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich starke Kräfte der Polizei und ein Polizeihubschrauber im Bereich Mannheim-Mühlauhafen bei einer Personensuche im Einsatz. Es wird nachberichtet.
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