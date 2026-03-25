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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden - Korrekturmeldung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachfolgende Pressemitteilung beinhaltet eine Korrektur der Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6242471.

Wie bereits berichtet, kam es am Montagmorgen in Hemsbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden ist.

Eine 44-jährige Frau war kurz nach sieben Uhr mit ihrem Kia auf der Danziger Straße in Richtung Hagenstraße unterwegs. Entgegen der Erstmeldung missachtete die 44-Jährige an der Kreuzung zur Allensteiner Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 58-jährigen VW-Fahrerin, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam und der Kia sich in der Folge überschlug.

Die 58-Jährige klagte über Schmerzen, begab sich jedoch selbstständig in medizinische Behandlung. Die 44-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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