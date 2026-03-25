Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte stehlen Kupferrohr von Kirche - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag gegen 17:30 Uhr und Dienstag gegen 07:00 Uhr demontierte und entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft ein 2,5 Meter langes Kupferfallrohr von einer Kirche in der Seckenheimer Hauptstraße. Wie die Unbekannten das Rohr abtransportierten, ist bislang unklar.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Seckenheim des Polizeireviers Ladenburg.

Personen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem Abtransport sowie dem Verbleib des Rohres mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 93050 zu melden.

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