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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zwischen Motorroller und Auto

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße ein Unfall, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Piaggio gegen 13:00 Uhr trotz des Verbots der Einfahrt über die Parkplatzausfahrt auf den Parkplatz und bog anschließend auf diesem nach rechts ab. Zur gleichen Zeit war ein 71-jähriger Autofahrer dabei, den Parkplatz ordnungsgemäß über die Ausfahrt mit seinem Audi zu verlassen, als die beiden Fahrzeuge frontal miteinander kollidierten.

In Folge des Zusammenstoßes fiel der 17-Jährige von seinem Roller zunächst auf die Motorhaube des Audi und anschließend auf den Boden. Hierbei wurde er leicht verletzt und vor Ort von eingesetzten Rettungskräften medizinisch betreut. Anschließend wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Unfallaufnahme konnte der Audi-Fahrer seine Fahrt ohne Verletzungen fortsetzen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 7.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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