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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dreistelliger Bargeldbetrag aus Wohnhaus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Wohnanwesen im Weinheimer Stadtteil Oberflockenbach und entwendete daraus einen dreistelligen Bargeldbetrag.

In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr gelangte die Täterschaft über eine Kellertür in das Wohngebäude und durchsuchte darin sämtliche Räume und Möbelstücke nach Wertgegenständen. Bisherigen Ermittlungen zufolge nahm sie einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa 100 Euro an sich und verließ anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Folgende Tipps können für mehr Sicherheit sorgen:

   - Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer 
     alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster.
   - Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume
     und Lichtquellen im Außenbereich.
   - Wertsachen wie z.B. Schmuck, Geld usw. sollten in einem 
     zertifizierten, fest verankerten Tresor aufbewahrt werden.
   - Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für 
     Paketboten, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem 
     Anrufbeantworter.
   - Fenster und Türen sollten verschlossen und gegen Einbruch 
     gesichert sein.
   - Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des 
     Einbruchschutzes.
   - Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf 
     Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

   - Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: 
      mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de
   - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: 
      beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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