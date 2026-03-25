Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte verschafften sich am frühen Mittwochmorgen gegen 1:35 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Hockenheimer Straße und entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwei Täter hebelten zuerst die Eingangstür des Supermarktes auf und gelangten so ins Innere. Ob neben den Zigaretten weitere Waren erbeutet wurden, ist noch nicht abschließend geklärt. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge sollen die Unbekannten mit einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Angaben zur Identität der Täter oder zu dem dunklen Kleinwagen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

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