Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zwei Fahrzeuge in Flammen - Feuerwehr verhindert Ausbreitung (Korrektur des Ablaufs)

Emsbüren (ots)

Bereits in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, den 15.04.2026, kam es gegen 05:15 Uhr in einer Wohnsiedlung an der Hövelsstraße in Emsbüren zu einem Brandgeschehen, das für Anwohnerinnen und Anwohner zu einem erheblichen Schrecken führte.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein auf einer Hofeinfahrt abgestellter Dodge RAM aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Innerhalb kürzester Zeit griffen die Flammen auf einen davor abgestellten 5er BMW über. Beide Fahrzeuge wurden durch das Feuer vollständig zerstört.

Dichter, schwarzer Rauch war weithin sichtbar und sorgte für große Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Insbesondere zwei vor dem BMW abgestellte Motorräder sowie das Wohnhaus konnten so vor Schäden bewahrt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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