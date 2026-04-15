Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wechsel in der Pressestelle - Neue Mitarbeiterinnen und ein Abschied

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Seit mehr als 100 Tagen verstärken Nora Kleemann und Anne Laaß erfolgreich das Team der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz. Gleichzeitig gab es einen Wechsel: Kai Fauss verließ zum Jahresende 2025 die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und wechselte zur Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg.

"Wir bedauern den Abschied von Herrn Fauss, der unsere Pressestelle mit großem Engagement und Fachwissen bereichert hat", sagte Bernhard Christian Erfort, Leiter der Pressestelle. "Gleichzeitig heißen wir Frau Kleemann und Frau Laaß herzlich willkommen. Sie haben sich in den ersten 100 Tagen bereits als wertvolle Teammitglieder erwiesen. Herrn Fauss wünschen wir für seinen neuen Weg alles Gute!"

Nora Kleemann ist seit Oktober 2016 im Dienst der Polizei. Im Jahr 2019 schloss sie ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz erfolgreich ab. Vor ihrem Wechsel in die Pressestelle war sie bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern eingesetzt, zuvor in Rockenhausen und Koblenz. Bei der Autobahnpolizei übernahm sie zeitweise kommissarisch die stellvertretende Leitung einer Dienstgruppe.

Pressearbeit ist für die 29-Jährige kein Neuland: Als sogenannte Poolkraft unterstützte sie die Pressestelle bereits regelmäßig bei der Medienarbeit oder begleitete Einsatzlagen. Nun ist sie als Sachbearbeiterin und Pressesprecherin fest im Team.

"Die ersten 100 Tage waren spannend und abwechslungsreich", sagte Kleemann. "Ich freue mich, meine polizeiliche Erfahrung nun in der Pressestelle einzubringen und die Kommunikation zwischen Polizei und Bürgern aktiv mitzugestalten."

Anne Laaß übernimmt die Funktion der Onlineredakteurin. Bevor die 39-Jährige zur Polizei wechselte, arbeitete sie als Pressereferentin bei der Stadtverwaltung Mengen in Baden-Württemberg und als Redakteurin bei verschiedenen Regionalzeitungen. Ihr akademischer Werdegang umfasst einen Bachelor of Arts in Philosophie. Sie spricht Englisch und Spanisch.

Zu ihren Aufgaben gehören die redaktionelle Betreuung der Sozialen Medien, insbesondere des WhatsApp-Channels des Polizeipräsidiums Westpfalz, die Aktualisierung der Internetseite sowie die Erstellung von multimedialen Inhalten.

"Die ersten 100 Tage haben mir gezeigt, wie wichtig eine moderne und bürgernahe Kommunikation ist", erklärte Laaß. "Ich freue mich darauf, die digitale Präsenz der Polizei weiter auszubauen und die Bürger noch besser zu informieren."

Mit Nora Kleemann und Anne Laaß hat die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz zwei engagierte Mitarbeiterinnen gewonnen, die durch ihre unterschiedlichen Profile und Fähigkeiten die Öffentlichkeitsarbeit bereichern. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass beide mit ihrer Expertise und ihrem Engagement die Kommunikation zwischen Polizei, Medien und Bevölkerung weiter stärken werden", so Erfort. Damit ist das Presse-Team um Bernhard Christian Erfort, Christiane Lautenschläger und Diana Spornitz nun komplett.

Die Pressestelle bleibt damit ein kompetenter Ansprechpartner für Medienvertreter, Bürgerinnen und Bürger - ob in klassischen Medien, auf digitalen Kanälen oder vor Ort.

Die Pressemitteilungen der Polizei in der Westpfalz finden Interessierte unter https://s.rlp.de/presse-westpfalz im Internet. Den WhatsApp-Channel des Polizeipräsidiums können sie unter https://s.rlp.de/whatsapp-westpfalz abonnieren. In den Sozialen Medien ist die Polizei Rheinland-Pfalz außerdem bei TikTok, Instagram und YouTube präsent. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell