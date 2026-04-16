Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: PI Emsland/Grafschaft Bentheim - Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der RoadPol-Woche "Speed I" - Polizei zieht Bilanz

PI Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026, führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der europaweiten RoadPol-Kontrollwoche "Speed I" durch. Insgesamt wurden 928 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 33 Geschwindigkeitsverstöße fest.

An den jeweiligen Kontrollstellen wurde zudem das Präventionsprojekt "UNS Reicht's" umgesetzt. Die betroffenen Fahrzeugführer wurden nicht nur auf ihr Fehlverhalten hingewiesen, sondern auch in persönlichen Gesprächen für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit sensibilisiert. Ergänzend erhielten sie Informationsmaterial des Projekts.

Darüber hinaus leiteten die Einsatzkräfte sieben Strafverfahren ein, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Im Bereich Papenburg wurde im Rahmen der Kontrollen ein Sattelzug überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der vom Fahrer vorgelegte Führerschein eine Totalfälschung war.

Zudem konnten die Beamten einen weiteren Fahrzeugführer feststellen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das Präventionsprojekt "UNS Reicht's" ist aus den Erfahrungen der Einsatzkräfte entstanden, die regelmäßig mit schweren Verkehrsunfällen und deren Folgen konfrontiert werden. Neben den oft belastenden Eindrücken an Unfallorten steht das Projekt auch für die schwierige Aufgabe, Angehörige über tödliche Verkehrsunfälle informieren zu müssen. Ziel ist es daher, insbesondere an Unfallhäufungsstellen sowie an Orten schwerer Verkehrsunfälle durch verstärkte Kontrollen und Aufklärung für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle zählt.

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