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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Diebstahl eines GPS-Geräts - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 14. April 2026, 09:18 Uhr, und Mittwoch, 15. April 2026, 09:18 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter unbefugt einen Hof in der Wittenberger Straße und entwendeten ein an einem Traktor angebrachtes GPS-Gerät im Wert von etwa 3.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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