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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Dörpen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 12.04.2026, kam es gegen 04:10 Uhr im Bereich der Heeder Straße und Bürgerstraße in Dörpen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein 36-jähriger Mann fuhr mit einem Dacia, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte er zunächst beim Rückwärtsfahren einen Linienbus, der vor einem Lokal in der Bürgerstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort.

Der 44-jährige Busfahrer, der zu diesem Zeitpunkt mit rund 50 Jugendlichen besetzt war, beobachtete den Vorfall und verständigte umgehend die Polizei, da er den Eindruck hatte, dass der Fahrer alkoholisiert sein könnte.

Im weiteren Verlauf kollidierte der 36-Jährige mit einer Straßenlaterne sowie einem Baum. Auch hier versuchte er zunächst, sich fußläufig vom Unfallort zu entfernen.

Der stark beschädigte Pkw und der dazugehörige Fahrer konnte im Bereich der Hauptstraße festgestellt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Bei dem Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,97 Promille festgestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gegen den 36-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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