Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, K 5913

Lkr. Tuttlingen) Betrunken Verkehrsunfall verursacht (17.04.2026)

Trossingen (ots)

Ein alkoholisierter Fahrer hat am Freitagabend auf der Kreisstraße 5913 beim Abbiegen einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 20-jährige Mann war gegen 21:45 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der K 5913 unterwegs und wollte nach links auf die K 5914 in Richtung Gunningen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Mercedes-Fahrers, der seinerseits von der K 5914 auf die K 5913 in Richtung Spaichingen abbog. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Bei Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch beim mutmaßlichen Unfallverursacher fest. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 0,6 Promille den Verdacht. Der 20-Jährige musste die Beamten daher zur ärztlichen Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus begleiten.

Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell