Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) 60-Jähriger soll Kinder einer Kommunionsfeier körperlich angegangen haben (19.04.2026)

Immendingen (ots)

Ein Mann soll am Sonntagnachmittag mehrere Kinder einer Kommunionsfeier körperlich angegangen haben.

Im Rahmen der privaten Feierlichkeit spielten drei Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren vor einem Restaurant. Gegen 15:30 Uhr berichteten diese weinend ihren Eltern, dass ein Mann sie gepackt und an den Ohren gezogen habe.

Die verständigte Polizei konnte vor Ort einen 60-jährigen Anwohner ermitteln. Dieser gab an, dass die Kinder zu laut gewesen seien und er sie lediglich zur Ruhe ermahnt habe.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

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