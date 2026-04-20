Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) Polizei stoppt betrunkenen 18-jährigen Autofahrer (17.04.2026)

Dornhan (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Freitagabend im Ortsteil Weiden gestoppt.

Der 18-jährige Mann war gegen 22 Uhr mit seinem BMW in der Hauptstraße in Marschalkenzimmern unterwegs. Hierbei fiel er einer Streife durch seine sehr langsame Fahrweise auf. Während er innerorts mit etwa 25 km/h fuhr, kam er außerorts nicht über 55 km/h hinaus. Nachdem die Polizisten auch deutliche Schlangenlinien beobachteten, sollte der Mann mittels Anhaltesignal zum Anhalten bewegt werden. Dieser setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt bis Weiden fort. Erst durch das sogenannte "Yelp" - ein schneller Signalton am Streifenwagen - erkannte er die Polizei und stoppte seinen Wagen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten schnell Anhalthaltspunkte für eine Alkoholisierung des 18-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit etwa 1,4 Promille den Verdacht. Der Mann musste daher sowohl eine Blutprobe, als auch seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

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