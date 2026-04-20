Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 14

Lkr. Rottweil) Auffahrunfall mit einer verletzten Person und 35.000 Euro Schaden (17.04.2026)

Rottweil (ots)

Ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person sowie einem Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro hat sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 14 ereignet.

Ein 43-jähriger Mann war gegen 18:00 Uhr mit seinem Ford von Rottweil in Richtung Neufra unterwegs. Als ein vorausfahrender 42-jähriger Hyundai-Fahrer abbremste, erkannte der 43-Jährige dies zu spät. In der Folge fuhr der Ford auf den Hyundai auf.

Der 42-jährige Fahrer des Hyundai erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um den Verletzten.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

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