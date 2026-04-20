Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Apotheke am Berliner Platz (17./18.04.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen hat ein Unbekannter versucht, in eine Apotheke am Berliner Platz einzubrechen. Der Täter machte sich gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen, gelangte jedoch schlussendlich nicht in den Verkaufsraum.

Zeugen, die zwischen 18.30 Uhr und 10 Uhr Verdächtiges im Bereich der dortigen Apotheke beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Ob der Einbruch im Zusammenhang mit den Einbrüchen in weitere Betriebe in den vergangenen Wochen steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

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