Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Anselfingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Möbel-Outlet-Center in der Außer-Ort-Straße (17./18.04.2026)

Engen, Anselfingen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Außer-Ort-Straße im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen entstanden. Unbekannte Täter verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum des Möbel Outlet. Dort öffneten sie einige Türen Schubladen, entwendeten jedoch soweit bislang bekannt nichts.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0)entgegen.

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