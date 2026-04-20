Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Geschäft in der Werkstraße (13./16.04.2026)

Radolfzell (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 13.04.2026, und Donnerstag, 16.04.2026, haben Unbekannte versucht, in ein Geschäft in der Werkstraße einzubrechen. Die Täter schnitten den Zaun um das Gelände des Betriebs herum auf und gelangten so auf das Grundstück. Ob sie dort anschließend etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

Hinweise auf die unbekannten Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Baugeschäfts nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

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