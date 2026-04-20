Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Falscher Thüga-Mitarbeiter unterwegs - Unbekannter betrügt und bestiehlt Seniorin (17.04.2026)

Singen (ots)

Am Freitagnachmittag ist ein Betrüger in der Steißlinger Straße unterwegs gewesen. Gegen 15 Uhr klingelte der Unbekannte bei einer 87-Jährigen. Im Gespräch gab der Fremde an, Mitarbeiter der Firma Thüga zu sein und nun, aufgrund neu verlegter Leitungen und damit einhergehenden Änderungen im Stromtarif, eine Netzgebühr in Höhe von 125 Euro erheben zu müssen. In gutem Glauben übergab die Seniorin ihm daraufhin den geforderten Betrag aus ihrem Geldbeutel. Anschließend machte er der Frau noch weiß, in die letzte Stromrechnung einsehen zu müssen. Den unbeobachteten Moment nutzte der Betrüger wiederum, um der 87-Jährigen weiteres Bargeld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Danach verabschiedete er sich und ging in unbekannte Richtung davon.

Zu dem falschen Thüga-Mitarbeiter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 190 Zentimeter groß, schlanke Statur, unrasiert, mittelblonde Haare. Er trug dunkle Freizeitkleidung.

Zeugen, denen der Mann am Freitagnachmittag im Bereich der Steißlinger Straße aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

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