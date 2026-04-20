Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in einem Lokal in der Hauptstraße (19.04.2026)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es in einem Lokal in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Kurz vor 1 Uhr gerieten sechs Personen aus bislang noch unbekannter Ursache in Streit. Infolge dessen gingen sie sich körperlich an, wobei sich einige der Kontrahenten Verletzungen zuzogen. Nach Behandlung durch den Rettungsdienst konnten sie jedoch alle vor Ort wieder entlassen werden. Ein 24-jähriger Beteiligter der Auseinandersetzung der zunächst versuchte zu flüchten, zeigte sich anschließend derart aggressiv, dass ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

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