Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Radweg auf der Alten Rheinbrücke (16.04.2026)

Konstanz (ots)

Bereits am Donnerstagvormittag hat sich auf dem Radweg auf der Alten Rheinbrücke ein Unfall ereignet. Gegen 11 Uhr war eine 40-jährige Radfahrerin auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei kam ihr ein Unbekannter entgegen, der so weit mittig fuhr, dass sie mit einem Pedal an dessen Fahrradanhänger hängenblieb und stürzte. Die Frau blieb unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden.

Sowohl Zeugen als auch der unbekannte Radfahrer werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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