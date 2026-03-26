Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer auf Rietberger Hof

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Donnerstagmorgen (26.03., 05.15 Uhr) kam es auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Hofs am Westring zu einem Brand. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer im Bereich der Scheune aus. Ein Wohngebäude, mehrere Autos und ein Traktor fingen ebenfalls Feuer. Ein weiteres Wohngebäude wurde durch die Flammen deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Erkenntnissen nach verendeten 1500 Puten im Zuge des Feuers. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Die Ermittlungen zu der Brandursache sind durch die Gütersloher Kriminalpolizei eingeleitet worden. Die von dem Brand betroffenen Gebäude wurden beschlagnahmt.

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