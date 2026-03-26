Polizei Gütersloh

POL-GT: 76-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Mittwochmittag (25.03., 13.30 Uhr) stürzte ein 76-jähriger Fahrradfahrer auf der Brockhagener Straße. Zuvor befuhr der Mann die Straße in Richtung Brockhagen auf dem Seitenstreifen. Zeugenangaben nach fiel er mit dem Rad zu Boden, als er auf den Gehweg fahren wollte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Steinhagener in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

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