Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, K 5545) Verlorenes Vorderrad eines Jeeps rollt in Gegenverkehr: Eine Leichtverletzte und etwa 30.000 Euro Schaden (18.04.2026)

Rottweil (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache hat ein Jeep am Samstagmorgen während der Fahrt ein Rad verloren, das anschließend in den Gegenverkehr rollte.

Ein 33-jähriger Mann war gegen 07:00 Uhr mit seinem Jeep im Bereich des Kreisverkehrs der Kreisstraße 5545 zur Neufraer Straße / Stuttgarter Straße unterwegs. Dabei löste sich das linke Vorderrad und rollte in den entgegenkommenden VW einer 34-jährigen Frau.

Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil nahmen vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Eine Überprüfung des Jeeps ergab, dass an den Rädern eine Distanzscheibe verbaut war, welche nicht wie vorgeschrieben von einer Prüfstelle abgenommen wurde. Ein notwendiges Teilegutachten konnte der 33-jährige Fahrer nicht vorweisen.

Inwiefern die technische Veränderung für den Verlust des Rads verantwortlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger beauftragt.

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