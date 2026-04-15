Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Molbergen - Vermisster 52-jähriger Mann ist wohlauf / Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Der seit dem Morgen des 15.04.2026 als vermisst gemeldete 52-jährige Mann aus Molbergen ist selbstständig zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt. Er ist wohlauf, eine polizeiliche Überprüfung hat stattgefunden.
Die Öffentlichkeitsfahndung kann daher zurückgenommen werden. Es wird um Löschung des Lichtbildes sowie der personenbezogenen Daten (Personalien / Kennzeichen) gebeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
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penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
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