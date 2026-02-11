Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: 5.000 Euro für den guten Zweck: Spendenübergabe des 21. Masterstudiengangs nach erfolgreicher Charity-Veranstaltung

Villingen-Schwenningen (ots)

Am 10. Dezember 2025 richtete der 21. Masterstudiengang der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg seine traditionelle vorweihnachtliche Charity-Party aus. Trotz winterlicher Temperaturen um den Gefrierpunkt folgten zahlreiche Angehörige der Hochschule für Polizei der Einladung, um gemeinsam einen festlichen und herzlichen Abend zu verbringen und gleichzeitig einen wichtigen sozialen Beitrag zu leisten.

Dank des engagierten Einsatzes aller Beteiligten, des Verkaufs von Speisen und Getränken sowie der außerordentlich großzügigen Spendenbereitschaft der Gäste konnte ein beeindruckender Gesamterlös von 5.000 Euro erzielt werden.

Die feierliche Spendenübergabe fand am 10. Februar in einem kleinen, persönlichen Rahmen statt und bot Gelegenheit für einen wertschätzenden Austausch zwischen allen Beteiligten. Dabei wurde der Gesamterlös von 5.000 Euro zu gleichen Teilen an die Leitungen des Diakonischen Werks im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie an die Lebenshilfe in Villingen-Schwenningen übergeben. Beide Einrichtungen leisten tagtäglich wertvolle und unverzichtbare Arbeit für Menschen in herausfordernden Lebenssituationen.

Der Präsident der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Matthias Zeiser, würdigte in seiner Ansprache das Engagement der Lebenshilfe und des Diakonischen Werks und hob die große Bedeutung der beiden Einrichtungen für die Gesellschaft, aber auch für die Polizistinnen und Polizisten in beruflichen und privaten Situationen hervor. Im Anschluss richtete auch der Prorektor der Hochschule für Polizei, Prof. Dr. Berthold Kastner, persönliche Worte an die Anwesenden.

Der 21. Masterstudiengang bedankt sich von Herzen bei allen Gästen und Beteiligten, die mit großem Engagement maßgeblich zum herausragenden Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben.

