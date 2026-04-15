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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Bienenvölker entwendet

Im Zeitraum von Montag, den 13.04.2026 (16:00 Uhr) bis Dienstag, den 14.04.2026 (14:45 Uhr) entwendeten unbekannte Täter mehrere Bienenvölker und Bienenzargen von einem Feld am Neuscharreler Weg in Neuscharrel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Am Dienstag, den 14.04.2026, meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 15:30 Uhr, dass der von ihm auf dem Niedersachsenring geführte PKW von der Seite mit einem Stein beworfen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Gegen 16:00 Uhr wurden der Polizei mehrere Kinder im Bereich des Niedersachsenringes gemeldet, die mit Steinen geworfen haben sollen. Die eintreffenden Beamten hatten allerdings keine Feststellungen mehr. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 mitgeteilt werden.

Saterland / Sedelsberg - Mehrere Fensterscheiben der Sporthalle beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 10.04.2026 (13:00 Uhr) bis Sonntag, den 12.04.2026 (10:00 Uhr), bewarfen unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben einer Sporthalle in der Straße "Zur Sporthalle" mit - vermutlich - kleineren Steinen. Hierdurch wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Barßel - Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, den 14.04.2026, beabsichtigte eine 25-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe gegen 08:30 Uhr von einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Loher Straße abzubiegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah sie hierbei den Überholvorgang eines von rechts kommenden 46-jährigen PKW-Führers aus dem Saterland. Der 46-Jährige touchierte das Fahrzeug der Friesoytherin, kam im Anschluss von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit zwei Bäumen zusammen. Der Fahrzeugführer aus dem Saterland wurde hierbei schwer verletzt, die Friesoytherin trug leichte Verletzungen davon. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf ca. 12.000,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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