Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Bauteile von PKW entwendet

In der Zeit von Freitag, den 10.04.2026 (10:00 Uhr) bis Montag, den 13.04.2026 (13:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter von einem BMW 318 auf einem Parkplatz in der Schützenstraße diverse Bauteile wie Plastikelemente und Zierleisten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Briefkasten gewaltsam geöffnet und Werkzeug entwendet

Am Samstag, den 11.04.2026, öffnete ein unbekannter Täter zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr gewaltsam einen Briefkasten bei einem Einfamilienhaus in der Bachstraße und entnahm aus diesem diverse Briefumschläge. Weiterhin wurde der Diebstahl eines Laubbläsers aus dem Carport festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Erneut manipuliertes Pedelec kontrolliert

Am Montag, den 13.04.2026, befuhr ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vechta gegen 14:25 Uhr die Elbinger Straße. Eine Streifenwagenbesatzung entschied sich zu einer Kontrolle und konnte dabei feststellen, dass es sich um ein manipuliertes Pedelec handelte. Hiernach beschleunigte das Fahrzeug ohne Tretunterstützung und mit Hilfe eines Gashebels am Lenker auf bis zu 30 km/h. Insofern lag weder eine gütige Betriebserlaubnis, noch ein notwendiger Versicherungsnachweis vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - PKW zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Montag, den 13.04.2026, zwischen 14:40 Uhr und 14:50 Uhr einen PKW auf einem Parkplatz am Falkenweg mit einem spitzen, unbekannten Gegenstand. Die komplette linke Fahrzeugseite wurde dabei beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Sonntag, den 12.04.2026 (22:00 Uhr) bis Montag, den 13.04.2026 (08:00 Uhr) versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Schließvorrichtung einer Eingangstür eines Wohnhauses in der Holbeinstraße zu öffnen. Es blieb beim Versuch mit Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Steinfeld - Fensterjalousie beschädigt

Am Samstag, den 11.04.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 23:40 Uhr und 23:50 Uhr die Jalousie eines Wohnhauses in der Schlesierstraße, indem er eine Bierflasche dagegen warf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 13.04.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 10:50 Uhr und 13:20 Uhr einen PKW Mercedes E 220 auf einem Schotterparkplatz an der Straße "Am Stadtmuseum" und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterließ am Montag, den 13.04.2026, zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr Sachschaden an einem geparkten PKW Mitsubishi auf einem Parkplatz an der Quakenbrücker Straße und entfernte sich danach unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774922 entgegen.

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