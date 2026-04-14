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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruchspuren festgestellt

In der Zeit von Freitag, den 10.04.2026 (18:00 Uhr) bis Montag, den 13.04.2026 (09:30 Uhr) öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Gartentür eines Wohnhauses an der Straße "Hinter der Riege". Nach bisheriger Erkenntnis wurde allerdings nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 13.04.2026, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 12:00 Uhr und 12:07 Uhr einen auf dem Seitenstreifen geparkten PKW VW Golf Sportsvan an der Straße Burkamp. Der Verursache entfernte sich unerlaubt, der Schaden wurde auf ca. 1500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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