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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl von Werkzeug aus einem Rohbau

In der Zeit von Freitag, den 10.04.2026 (18:00 Uhr) bis Sonntag, den 12.04.2026 (13:30 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum eines im Umbau befindlichen Wohnhauses an der Barnstorfer Straße. Aus dem Lagerraum wurde diverses Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Sonntag, den 12.04.2026, befuhr ein 38-jähriger PKW-Führer aus Vechta die Falkenrotter Straße und beabsichtigte den Kreisverkehr im Verlauf in Richtung Bakum zu verlassen. Hierbei übersah er im Einmündungsbereich einen 15-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta, der seinerseits aus der Theodor-Heuss-Straße kam. Infolge des Sturzes verletzte sich der Jugendliche leicht. Er wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Neuenkirchen-Vörden - Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntag, den 12.04.2026, befuhr eine 37-jährige Vechtaerin mit ihrem PKW die Straße Campemoor, als sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und machte den kontrollierenden Beamten gegenüber falsche Angaben zu ihrer Person. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt und die Anordnung der Entnahme einer Blutprobe. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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