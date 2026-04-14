Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Diebstähle aus PKW / Zuvor Scheiben eingeschlagen

In der Zeit von Sonntag, den 12.04.2026 (16:00 Uhr) bis Montag, den 13.04.2026 (05:20 Uhr) schlug ein unbekannter Täter mit einem Werkzeug die Beifahrerscheibe eines PKWs an der Straße Ahornweg ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren Bargeld. Ein weiterer PKW wurde im nahezu identischen Tatzeitraum in der Langen Straße an Essen angegangen. Hier wurde mit einem Stein die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Im Anschluss wurden diverse Gegenstände aus dem PKW entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05343/9247022 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 13.04.2026, in der Zeit von 13:02 Uhr bis 13:15 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Opel Corsa auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofsallee in Löningen. Danach entfernte er sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Baucontainer beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 10.04.2026 (14:15 Uhr) bis Montag, den 13.04.2026 (08:00 Uhr), beschädigten unbekannte Täter die Verglasung eines Baucontainers auf einer Baustelle am Lankumer Feldweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Fensterscheibe mit Vogelhaus beworfen

In der Zeit von Freitag, den 10.04.2026 (17:00 Uhr) bis Montag, den 13.04.2026 (07:00 Uhr), bewarfen unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Schule an der Museumsstraße mit einem Vogelhaus. Hierdurch entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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