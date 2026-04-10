Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Frauen versuchen, Joggerin zu berauben - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (9. April 2026) joggte eine 33-Jährige durch den Stadtwald, als sie gegen 21:15 Uhr plötzlich von zwei Frauen angegriffen wurde. Die Täterinnen zogen sie an den Haaren, würgten sie und forderten die Herausgabe von Bargeld und ihres Handys. Die Krefelderin wehrte sich jedoch, sodass die Unbekannten in Richtung der Parkplätze an der Hüttenallee flüchteten. Sie beschrieb die Frauen als circa 1,70 Meter groß, rund 25 Jahre alt und augenscheinlich von rumänischer Herkunft. Sie sprachen schlecht Deutsch und waren mit schwarzen Trainingsanzügen und Mützen bekleidet. Darüber hinaus hatten sie dicke, markante Lippen und trugen auffallenden roten Lippenstift. Die Tat ereignete sich zwischen dem Spielplatz und der Hundewiese, die an einen Weiher grenzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täterinnen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

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