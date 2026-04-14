Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Gesamtzahl der Verkehrsunfälle zum Vorjahr wieder leicht gesunken +++ Verkehrsunfälle mit tödlichen Unfallfolgen leicht angestiegen +++

Bekämpfung der Hauptunfallursachen auch künftig Aufgabenschwerpunkt der Polizei

Vorbemerkungen

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta musste im Jahr 2025 in ihrem Zuständigkeitsbereich insgesamt 7024 Verkehrsunfälle verzeichnen. Dies sind 31 weniger Unfälle als im Vorjahr (2024: 7055). Dennoch müssen wir einen leichten Anstieg der Verkehrsunfallzahlen bei Unfällen mit tödlichen und schweren Verletzungen verzeichnen.

Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang

Im Jahr 2025 musste die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta insgesamt 22 Verkehrsunfälle verzeichnen, bei denen 26 Verkehrsteilnehmende tödliche Verletzungen erlitten. Im Jahr 2024 waren es noch 17 Unfälle mit 20 tödlich verletzten Personen. Dies bedeutet einen leichten Anstieg der Unfälle mit tödlichem Ausgang im Vergleich zum letzten Jahr. 13 dieser 22 Unfälle ereigneten sich im Landkreis Cloppenburg, 9 Unfälle im Landkreis Vechta. Als häufigste Unfallursache ist hier nicht angepasste Geschwindigkeit zu nennen (6), gefolgt von Vorfahrtsverstößen (4) sowie einem missglückten Überholvorgang (1). Bei den weiteren Unfällen war eine genaue Ermittlung der Unfallursache nicht möglich. "Hervorzuheben" ist hier der tragische Verkehrsunfall vom 08. Januar 2025 auf der B 401, bei welchem fünf Personen tödlich verletzt worden waren.

Verkehrsunfälle mit leicht und schwer verletzten Personen

Bei 187 Verkehrsunfällen wurden 210 Menschen schwer verletzt. Hier ist ein leichter Aufwärtstrend zu verzeichnen (2024: 160 Unfälle mit 201 Schwerverletzten). Bei diesen Verkehrsunfällen ist auch in diesem Jahr nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen. Bei den Verkehrsunfällen mit leicht verletzten Personen konnte ebenfalls ein Anstieg verzeichnet werden. 2025 wurden demnach 1073 Verkehrsunfälle registriert, bei denen 1434 Personen leicht verletzt wurden. Als eine der häufigsten Unfallursachen ist hier die Nichtbeachtung der Vorfahrtsregeln zu nennen. Der Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Polizeidirektor Walter Sieveke, führt dazu an: "Wir betrachten die Zahlen der Verkehrsunfälle mit schweren und tödlichen Unfallfolgen mit Besorgnis. Jeder Verletzte ist ein Verletzter zu viel. Daher wird es unser Ziel bleiben, die Zahlen der Verkehrstoten und Verletzten im Straßenverkehr zu senken."

Verkehrsunfallursachen

Nicht angepasste Geschwindigkeit zählt insbesondere bei Verkehrsunfällen mit schweren Folgen zu einer der häufigsten Unfallursachen. So konnte bei 29 von 77 Verkehrsunfällen, bei denen die Unfallursache aufgeklärt werden konnte, nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache festgestellt werden. Als weitere Unfallursachen sind eine Beeinflussung durch berauschende Mittel (20) sowie Vorfahrtsmissachtung (14) zu nennen. Bei Verkehrsunfällen, die leichte Verletzungen bei den Unfallbeteiligten nach sich zogen, wurde weiterhin als häufigste Unfallursache Vorfahrtsmissachtung (81) ermittelt, gefolgt von nicht angepasster Geschwindigkeit (76). Die Unfallursache Beeinflussung durch berauschende Mittel (69) spielt auch hier eine Rolle. "Je höher die Geschwindigkeit, desto schwerwiegender die Verletzungen. Um dem entgegenzuwirken, sind weiterhin Geschwindigkeitskontrollen an den Unfallschwerpunkten unerlässlich", verdeutlicht Polizeidirektor Walter Sieveke.

Risikogruppe junge Fahrende

Die Altersgruppe der jungen Erwachsenen stellt nach wie vor eine Risikogruppe mit hohem Anteil an Verkehrsunfällen mit Verletzten dar. So konnten in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen insgesamt 169 Verkehrsunfälle mit verletzten Personen verzeichnet werden. In der nächsten Altersgruppe, den 25- bis 34-Jährigen, wurden 151 Verkehrsunfälle gezählt. In den darauffolgenden Altersgruppen ist die Beteiligung an Verkehrsunfällen weiter rückläufig. Somit stellen weiterhin die 18- bis 24-jährigen Verkehrsteilnehmenden die größte Risikogruppe dar. Dies ist in dieser Gruppe häufig auf nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit geringer Fahrpraxis sowie Fehleinschätzungen von Verkehrssituationen zurückzuführen. Aber auch der Konsum von Alkohol oder Drogen und die damit verbundene höhere Risikobereitschaft im Straßenverkehr spielen hierbei eine Rolle. "Präventiv werden wir weiterhin an Fahranfängerinnen und Fahranfänger sowie junge Verkehrsteilnehmende herantreten und sie darauf sensibilisieren, dass die Gefahr schwerer Verletzungen bei hohen Geschwindigkeiten stark zunimmt. Die Zahlen zeigen, dass die Maßnahmen der letzten Jahre greifen. Zusätzlich finden intensive polizeiinterne Fortbildungen statt, um eine mögliche Beeinflussung noch schneller zu erkennen", hob Polizeidirektor Walter Sieveke hervor. "Zusätzlich dazu gibt es seit einigen Monaten ein Präventionsprojekt unserer Verkehrsicherheitsberaterinnen in Zusammenarbeit mit verschiedensten anderen Stellen. Hundertdreizehn - so viele Menschen sind im Schnitt an der Abarbeitung eines Verkehrsunfalles mit tödlichem oder schwerem Ausgang beteiligt. Unsere Verkehrssicherheitsberaterinnen Marina Koopmann und Anne Alfers berichten in einem eindrucksvollen Bühnenstück, gemeinsam mit dem Rettungsdienst, der Feuerwehr, Angehörigen, einem Bestatter, einem Anwalt und Mitarbeitenden des Schutzengelprojektes beider Landkreise, mit emotionalen Erfahrungsberichten und Videobotschaften von ihren Erlebnissen" erläutert Sieveke weiter.

Risikogruppe Rad-/Pedelec-Fahrende

Aufgrund geringerer Schutzeinrichtungen bei Rad- und Pedelec-Fahrenden im Vergleich zu Pkw-Fahrenden stellt diese Gruppe ebenfalls eine Risikogruppe dar. Gerade Rad- und Pedelec-Fahrende erleiden bei Verkehrsunfällen häufiger Verletzungen. Gleichzeitig erfreuen sich im Rahmen der Mobilitätswende Fahrrad und Pedelec zunehmender Beliebtheit. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Unfallzahlen. So wurden 2025 insgesamt 579 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Rad-/Pedelec-Fahrenden (2024: 589) registriert. Hierbei wurden 5 Rad-/Pedelec-Fahrende getötet, 55 erlitten schwere Verletzungen und 375 wurden leicht verletzt.

Unfallursache berauschende Mittel

Fahren unter Beeinflussung berauschender Mittel zählt weiterhin zu den gefährlichsten Unfallursachen im Straßenverkehr. So wurden 2025 insgesamt 154 Verkehrsunfälle registriert, bei denen Alkoholeinfluss als Unfallursache festgestellt wurde. Hierbei kam es auch zu Personenschäden. Insgesamt wurden 73 Personen verletzt, davon 14 schwer und 59 leicht. Die Anzahl der Verkehrsunfälle, die unter dem Einfluss von Drogen bzw. berauschenden Mitteln verursacht wurden, hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt (2024: 10 / 2025: 24).

Verkehrsunfallflucht

Wenn man im Straßenverkehr einen anderen schädigt und sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, stellt dies eine Straftat nach § 142 StGB (Verkehrsunfallflucht) dar. Noch immer werden bei nahezu jedem fünften Verkehrsunfall von einem der Beteiligten keine Angaben zu seiner Beteiligung gemacht. Im Jahr 2025 war dies bei 1314 Verkehrsunfällen der Fall. Die Polizei konnte in 39,3 % der Fälle den Unfallbeteiligten ermitteln. Das Ergebnis bewegt sich somit auf einem ähnlich hohen Niveau wie in den vergangenen Jahren.

Verkehrsbeteiligung E-Scooter

Im Jahr 2025 gab es im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta 99 Verkehrsunfälle unter Beteiligung eines E-Scooters. Die Anzahl der Unfälle ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen (2023:29 / 2024:41). Bei 7 Verkehrsunfällen im Jahr 2025 kam es zu schweren Personenschäden, bei 64 Unfällen zu leichten.

Wildunfälle

2025 ereigneten sich 1643 Wildunfälle im Bereich der PI Cloppenburg/Vechta. Dies entspricht einem Anteil von 23 % am Gesamtunfallgeschehen. Bei lediglich einem Unfall kam es zu einem schweren Personenschaden, der wiederum auf einen Ausweichvorgang zurückgeführt werden konnte. Bei 12 Unfällen erlitten Personen leichte Verletzungen.

Baumunfälle

Die Anzahl der Baumunfälle ist gegenüber dem Vorjahr von 137 auf 181 angestiegen. Bei knapp 60 % der Baumunfälle (108) kam es zu Personenschäden. Dabei wurden 5 Personen getötet, 28 schwer und 75 leicht verletzt. Verkehrssicherheitsarbeit für das Jahr 2026 Die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta orientiert sich im Jahr 2026 insbesondere an folgenden Schwerpunkten:

- Geschwindigkeit - Fahrtüchtigkeit (Alkohol und Drogen) - Radverkehr - risikobehaftetes Verhalten im Straßenverkehr

Zusätzlich wurde im Bereich der Polizeiinspektion die Missachtung der Vorfahrt als weiterer Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit festgelegt. Neben repressiven Maßnahmen wie Verkehrskontrollen setzt die Polizei weiterhin auf präventive Maßnahmen sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Fazit

"Auch wenn die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle leicht gesunken ist, zeigen die steigenden Zahlen bei schweren und tödlichen Unfällen deutlich, dass weiterhin großer Handlungsbedarf besteht. Besonders überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen sowie Vorfahrtsverstöße bleiben zentrale Risiken im Straßenverkehr, denen wir mit konsequenten Kontrollen und intensiver Präventionsarbeit begegnen müssen", führt Walter Sieveke an. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird daher auch künftig intensive Verkehrskontrollen, Präventionsarbeit und Aufklärungskampagnen durchführen, um insbesondere die Hauptunfallursachen zu bekämpfen und die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

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