Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Cloppenburg - Schwerpunktkontrolle mit dem Fokus auf Geschwindigkeit - Etliche Verstöße geahndet

Am Dienstag, den 15.04.2026, waren eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle mit dem Fokus auf Geschwindigkeit im Landkreis Cloppenburg eingesetzt. Im Ergebnis wurden über einen Zeitraum von acht Stunden 126 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hervorzuheben war eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Soestenstraße in Cloppenburg. Dort führte die Polizei mit einem Radarwagen Geschwindigkeitsmessungen in der 30er-Zone durch, die dort zeitlich begrenzt zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr gilt. Dort unmittelbar angrenzende Schulen sowie Kindergärten, stark frequentierte Geh- und Radwege sowie die generell stark befahrene Soestenstraße sind und waren Anlass für eine konzentrierte Aktion im Hinblick auf die Verkehrssicherheitsarbeit. Im angegebenen Zeitraum verzeichneten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten 106 Geschwindigkeitsverstöße. Zwar lag kein Verstoß im Bereich eines Fahrverbotes, nichtsdestotrotz scheint die dort geltende Regelung noch nicht jeden Verkehrsteilnehmenden erreicht zu haben.

Weitere zehn Geschwindigkeitsverstöße wurden im Bereich der Industriestraße in Garrel erfasst, wovon zwei im Bereich eines Fahrverbotes zu verorten waren. Ein Verkehrsteilnehmer wurde bei erlaubten 50 km/h mit vorwerfbaren 81 km/h gemessen.

Weiterhin nutzen drei Personen verbotswidrig ihr Smartphone während der Fahrt mit einem PKW, in sechs Fällen war der Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Ein Verkehrsteilnehmer fuhr verbotenerweise in eine Einbahnstraße ein.

Zwei 15- und 17-jährige Jugendliche aus Garrel wurden im Rahmen der Schwerpunktkontrolle gegen 14:20 Uhr kontrolliert, als sie mit ihren Rollern die Tannenkampstraße in Garrel befuhren. Hierbei stellte sich heraus, dass beide Fahrzeuge nicht versichert waren. Zudem konnten die beiden Garreler keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und jeweils Strafverfahren eingeleitet.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuell veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik zeigen diese Kontrollen, welchen Stellenwert die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei hat und welche Notwendigkeit dafür besteht. Ziel ist es, die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Rahmen der Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren und auf Gefahrenpunkte hinzuweisen, um im Endeffekt die Gefahr für Verkehrsunfälle zu senken.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 14.04.2026, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 17:45 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW VW Golf Plus auf einem Parkplatz an der Löninger Straße - dortige Bücherei. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Brand in Getreidetrocknungsanlage

Am Dienstag, den 14.04.2026, wurde der Freiwilligen Feuerwehr in Emstek gegen 14:45 Uhr ein Brand in der Getreidetrocknungsanlage eines Unternehmens in der Raiffeisenstraße gemeldet. Im Rahmen der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass Getreideablagerungen im Trockner gebrannt haben, die Folge waren eine Vielzahl von Glutnestern. Ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde bei anfänglichen Löschversuchen leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unklar.

Emstek / Emstekerfeld - Brand eines Trafo-Hauses / Netzbetreiber kann Stromausfälle schnell beheben

Am Mittwoch, den 15.04.2026, meldete ein Anwohner in der Straße "Lage" in Emstek gegen 06:55 Uhr den Brand eines Trafo-Hauses. Die Folge waren ein Stromausfall in Teilen von Emstek und Emstekerfeld. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek und der zuständige Netzbetreiber wurden zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Die Feuerwehr musste keinen Brand mehr löschen, beim Eintreffen war lediglich noch eine Rauchentwicklung festzustellen. Der Netzbetreiber konnte die Stromzufuhr schnell wieder herstellen. Die Ursache für den Brand des Trafo-Hauses liegt ersten Erkenntnissen nach in einem technischen Defekt. Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, ist derzeit noch unklar.

Garrel - PKW beschädigt

In der Zeit von Montag, den 13.04.2026 (21:00 Uhr) bis Dienstag, den 14.04.2026 (10:00 Uhr), beschädigten unbekannte Täter die Heckscheibe eines PKW auf einem Grundstück in der Straße "Wesselei" mit einem unbekannten Gegenstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/9394222 entgegen.

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