Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Für Isolierband Straftat begangen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Mittwoch, 25.03.2026, 11.25 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Durch den 58-jährigen Ladendetektiv wurde ein 40-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er während seines Aufenthaltes in einem örtlichen Baumarkt Isolierband in seiner Jackentasche verstaute und anschließend den Kassenbereich passierte ohne dieses zu bezahlen.

Er wurde im Anschluss auf sein Fehlverhalten angesprochen. Das Isolierband in Höhe von etwa vier Euro verblieb im Markt. Er muss sich nun wieder Ladendiebstahl verantworten.

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