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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tödlicher Verkehrsunfall (korrigiert)

Northeim (ots)

Northeim, Kreisstraße 406, Dienstag, 24.03.2026, 15.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 15.40 Uhr kam auf der Kreisstraße 406 in Richtung Hollenstedt zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 57-jähriger Seesener befuhr mit einer Sattelzugmaschine plus Auflieger die K406 von der Bundesstraße 241 in Richtung Hollenstedt und bog nach links in einen Feldweg ab. Dabei übersah er ein ihm entgegenkommendes Auto. Die 82-jährige Fahrzeugführerin konnte nicht mehr reagieren und fuhr frontal gegen die Reifen des Sattelauflieger.

Die 82-Jährige und der 85-jährige Beifahrer (beide aus Einbeck) kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Abend erlag der 85-Jährige seinen schweren Verletzungen. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Strecke bis 19.15 Uhr gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 12.500 Euro. Nach der Unfallaufnahme erfolgte eine Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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