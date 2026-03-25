Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus einem Auto

Northeim (ots)

Northeim, Am Lohgraben, Dienstag, 24.03.2026, 12.20 - 10.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 10.20 - 10.30 Uhr zertrümmerte eine unbekannte Person die Beifahrerseitenscheibe vom Auto der 61-jährigen Geschädigten. Das Auto war im Tatzeitraum auf dem Parkstreifen des Friedhofs in der Straße "Am Lohgraben" in Northeim geparkt.

Aus dem Auto eine Geldbörse und ein Mobiltelefon gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

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