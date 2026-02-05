Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Pkw rutsch gegen Baum_ Zwei Personen verletzt

Sprockhövel (ots)

Verletzt wurden zwei Hattingerinnen bei einem Verkehrsunfall auf der Stöckerstraße am 4. Februar, gegen 9:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war eine 63-jährige Hattingerin mit ihrem PKW der Marke Renault auf der Stöcker Straße unterwegs. Sie verlor aufgrund von Winterglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufprall wurde der PKW erheblich beschädigt. Als Beifahrerin befand sich eine 73-jährige Hattingerin im Fahrzeug. Auch diese wurde durch den Aufprall verletzt. Beide Personen kamen leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

