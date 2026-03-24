PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verfolgungsfahrt

Einbeck (ots)

37586 Dassel / Sievershausen

Dienstag, 24.03.2026, 10:45 Uhr - 10:55 Uhr

EINBECK (schu)

Eine zivile Funkstreifenbesatzung des PK Einbeck beabsichtigte einen 28-jährigen aus dem Bereich Dassel mit seinem Pkw Fiat in der Erholungsheimstraße in Dassel einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das hierzu gegebene Anhaltesignal wurde daraufhin missachtet und der Pkw deutlich über die innerorts geltende zulässige Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. Der Pkw setzte seine Fahrt über eine Kreisstraße in Richtung der Ortschaft Sievershausen unter deutlicher Überschreitung der außerorts geltenden zulässigen Höchstgeschwindigkeit fort und nutzte hierbei grob verkehrswidrig und rücksichtslos teilweise in Kurvenbereichen die gesamte Fahrbahn aus -zu einer konkreten Gefährdung Dritter ist es nach derzeitigem Stand nicht gekommen.

Die Verfolgung verlief über mehrere Nebenstraßen in Sievershausen. Im Papensiek verlangsamte der Pkw seine Geschwindigkeit und kam zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem 28-jährigen konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, unter Wirkung von psychoaktiven Wirkstoffen steht sowie eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln und ein Einhandmesser mitführte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabinoide, Amphetamin sowie Metamphetamin. Ein etwaiger Konsum wurde vom Fahrzeugführer eingeräumt.

Nach Durchführung einer Blutprobenentnahme und Beschlagnahme der Betäubungsmittel sowie des Einhandmesser wurde der Fahrzeugführer wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Dieser muss sich demnächst wegen der Teilnahme eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Führen eines Kraftfahrzuges unter Wirkung berauschender Mittel verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 15:41

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer in Bad Gandersheim

    Bad Gandersheim (ots) - Am 24.03.2026, zwischen 09:45 und 10:00 Uhr, kam es in Bad Gandersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Beteiligter befährt die Neue Straße in Richtung Kreiensen und beabsichtigt nach rechts in die Alte Gasse abzubiegen. Hierbei übersieht der Beteiligte 01 die vorfahrtsberechtigte Beteiligte 02, welche mit ihrem Fahrrad ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 15:03

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

    Bad Gandersheim (ots) - Tatzeitraum: 23.03.2026, 12:00 bis 15:00 Uhr Tatort: Schulstraße 1, 37589 Sebexen In oben genanntem Zeitraum kam es an der alten Schule in Sebexen zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat hierbei eine Kellerfensterscheibe auf der Westseite des zuvor genannten Gebäudes eingeschlagen und sich danach von der Tatörtlichkeit entfernt. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 07:33

    POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Vor dem Tore, Montag, 23.03.2026, 09.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagvormittag auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der o.g. Straße in Hardegsen. Eine 68-jährige Frau befuhr den zuvor genannten Parkplatz mit ihrem Pkw, musste jedoch verkehrsbedingt rückwärtsfahren. Hierbei stieß sie mit einem ebenfalls rückwärtsfahrenden Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren