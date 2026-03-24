Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verfolgungsfahrt

Einbeck (ots)

37586 Dassel / Sievershausen

Dienstag, 24.03.2026, 10:45 Uhr - 10:55 Uhr

EINBECK (schu)

Eine zivile Funkstreifenbesatzung des PK Einbeck beabsichtigte einen 28-jährigen aus dem Bereich Dassel mit seinem Pkw Fiat in der Erholungsheimstraße in Dassel einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das hierzu gegebene Anhaltesignal wurde daraufhin missachtet und der Pkw deutlich über die innerorts geltende zulässige Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. Der Pkw setzte seine Fahrt über eine Kreisstraße in Richtung der Ortschaft Sievershausen unter deutlicher Überschreitung der außerorts geltenden zulässigen Höchstgeschwindigkeit fort und nutzte hierbei grob verkehrswidrig und rücksichtslos teilweise in Kurvenbereichen die gesamte Fahrbahn aus -zu einer konkreten Gefährdung Dritter ist es nach derzeitigem Stand nicht gekommen.

Die Verfolgung verlief über mehrere Nebenstraßen in Sievershausen. Im Papensiek verlangsamte der Pkw seine Geschwindigkeit und kam zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem 28-jährigen konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, unter Wirkung von psychoaktiven Wirkstoffen steht sowie eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln und ein Einhandmesser mitführte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabinoide, Amphetamin sowie Metamphetamin. Ein etwaiger Konsum wurde vom Fahrzeugführer eingeräumt.

Nach Durchführung einer Blutprobenentnahme und Beschlagnahme der Betäubungsmittel sowie des Einhandmesser wurde der Fahrzeugführer wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Dieser muss sich demnächst wegen der Teilnahme eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Führen eines Kraftfahrzuges unter Wirkung berauschender Mittel verantworten.

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