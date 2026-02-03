Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Mann geschlagen und Mountainbike geraubt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raub in Schalke am Montagmittag, 2. Februar 2026, einen unbekannten Täter sowie Zeugen. Gegen 13.30 Uhr befand sich ein 56-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf einer Treppe, die von der Magdeburger Straße aus zur Berliner Brücke an der Kurt-Schumacher-Straße führt. Hier sei der Gelsenkirchener von einem unbekannten Jugendlichen geschlagen und verletzt worden. Im Anschluss habe der Angreifer sein blau-graues Mountainbike entwendet und sei mit diesem, in Begleitung dreier weiterer Jugendlicher, in Richtung Schalker Meile geflüchtet. Eine Rettungswagen-Besatzung behandelte den verletzten 56-Jährigen, die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte ist etwa 14 bis 16 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte ein blasses Gesicht und das braune Haar zum Mittelscheitel gekämmt. Zur Tatzeit trug der Gesuchte eine braune Stoffjacke, eine Jeans und braune Turnschuhe. Eine Beschreibung der drei jugendlichen Begleiter liegt der Polizei nicht vor. Zeugen melden sich mit Hinweisen bitte telefonisch unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell