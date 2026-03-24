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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bad Gandersheim (ots)

Tatzeitraum: 23.03.2026, 12:00 bis 15:00 Uhr Tatort: Schulstraße 1, 37589 Sebexen

In oben genanntem Zeitraum kam es an der alten Schule in Sebexen zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat hierbei eine Kellerfensterscheibe auf der Westseite des zuvor genannten Gebäudes eingeschlagen und sich danach von der Tatörtlichkeit entfernt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten, sich telefonisch auf der Dienststelle des PK Bad Gandersheim zu melden (05382/95390). (WSH)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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