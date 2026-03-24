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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raubdelikt in Northeim - Täter durch Polizei gefasst

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 23.03.2026, 05.55 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Montagmorgen kam es auf dem Bahnhofvorplatz in Northeim zu einem Raubdelikt, bei dem eine 41-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach hielt sich die 41-jährige Frau aus Hildesheim vor dem Kiosk am Northeimer Bahnhof auf, als plötzlich der 62-jährige Mann aus Northeim zu ihr kam. Die beiden Personen gerieten in Streit in dessen Folge der Mann ihr unvermittelt gegen den Kopf schlug. Anschließend versuchte er ihr die Handtasche zu entreißen, welche von der Frau festgehalten wurde. Schließlich schlug der 62-jährige Mann sie erneut und flüchtete mit der Tasche in Richtung der Parkflächen auf dem Bahnhofvorplatz. Dort wurde er schließlich durch die unmittelbar alarmierten Polizeikräfte angetroffen.

Die 41-jährige Frau wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort oder in einem örtlichen Krankenhaus war nicht erforderlich.

Hintergrund der Auseinandersetzung sei ersten Angaben zu Folge ein vorangegangener Diebstahl eines Handys.

Der 62-jährige Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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