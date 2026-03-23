POL-NOM: Illegale Entsorgung von Autoreifen
Einbeck (ots)
- 37574 Einbeck, Erzhausen, L487, Sa. 14.03.2026, 18:00 Uhr bis 15.03.2026, 10:00 Uhr
Einbeck (pfa)
An der L 487, zwischen Bruchhof und Erzhausen kurz vor der Abzweigung in Richtung Siedlung Leinetal wurden vom 14.03.2026 auf den 15.03.2026 insgesamt 58 Autoreifen illegal entsorgt. Zeugen, die zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.
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