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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer

Northeim (ots)

37154 Northeim, Braunschweiger Straße / Konrad-Adenauer-Damm / Seesener Landstraße, Samstag, 21.3.2026, 14.50 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Kassel befuhr mit seinem Pkw Transporter die Braunschweiger Straße, aus Langenholtensen kommend und beabsichtigte unter Nutzung des "festen Grünpfeils" an der Einmündung nach rechts in die Seesener Landstraße abzubiegen, obwohl die Ampelanlage "Rotlicht" zeigte.

Hierbei übersah er eine 65-jährige Radfahrerin aus Northeim, die die Einmündung mit ihrem E-Bike bei "Grünlicht" aus der Innenstadt kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Damm überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der vorfahrtberechtigten Radfahrerin, die daraufhin auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte.

Sie wurde anschließend zur weiteren ambulanten Behandlung mit einem RTW ins Northeimer Krankenhaus verbracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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