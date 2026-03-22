POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr
Uslar (ots)
Uslar, Kurze Straße 17, Freitag, 20.03.2026, 11.10 Uhr
USLAR (st) - Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss
Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw, besetzt mit eine 62 - Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil, wird festgestellt, dass die Fahrzeugführerin ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führt, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Die Beamten ordnen eine Blutentnahme an und untersagen die Weiterfahrt. Gegen die verantwortliche Fahrzeugführerin wird ein Strafverfahren bezüglich Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.
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