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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Uslar (ots)

Uslar, Kurze Straße 17, Freitag, 20.03.2026, 11.10 Uhr

USLAR (st) - Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw, besetzt mit eine 62 - Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil, wird festgestellt, dass die Fahrzeugführerin ihren Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führt, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Die Beamten ordnen eine Blutentnahme an und untersagen die Weiterfahrt. Gegen die verantwortliche Fahrzeugführerin wird ein Strafverfahren bezüglich Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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